La millora de la situació de l’epidèmia a Catalunya s’ha alentit i el virus es resisteix a baixar per sota del llindar del risc alt de rebrot, quan falten poques hores perquè entri en vigor aquesta mitjanit una suavització de les restriccions amb l’eliminació del límit de reunió de 10 persones i un augment de l’aforament dels estadis esportius.

A més d’eliminar el límit de reunions i l’augment fins al 40% de l’aforament dels estadis esportius i al 30% els pavellons poliesportius tancats, la Generalitat també permet recuperar les manifestacions amb moviment, just abans de la Diada de l’11 de setembre, i ja no posa restriccions a l’aforament de les cerimònies civils i religioses. Sí que manté el tancament de l’oci nocturn i el de totes les activitats comercials i de bars i restaurants a les 00.30 hores, amb un límit d’aforament del 50% a l’interior dels establiments.

Mentrestant, el ritme de vacunació no remunta a la velocitat que desitjarien les autoritats sanitàries, que ja preparen injectar la tercera dosi a les persones immunodeprimides. Els equips de vacunació van injectar ahir només 29.611 noves dosis, en un procés que s’ha alentit des de l’agost i que el Departament de Salut vol incentivar, sobretot, entre els joves, per evitar una nova onada de contagis.

Segons les dades de vacunació actualitzades ahir per Salut, actualment hi ha més joves de 16 a 19 anys amb la pauta completa que dels de 20 a 34 anys, que segueixen sent els més reticents a demanar cita per vacunar-se.

Salut té previst inocular una tercera dosi de les vacunes Pfizer o Moderna a uns 15.000 trasplantats d’òrgan sòlid, receptors de trasplantament de progenitors hematopoètics i pacients que segueixen tractaments amb immunodepressors. Salut ja prepara l’inici de la posada de la tercera dosi en aquestes persones un cop dimecres la Comissió Interterritorial de Salut va aprovar que les comunitats autònomes poden inocular, a partir d’ahir, la dosi addicional de la vacuna a persones en «situació de greu immunosupressió».

Segons Salut, ahir hi havia 842 pacients hospitalitzats per covid, 45 menys que dimecres, dels quals 285 són a l’UCI, 12 menys que la vigília, una xifra de crítics que no es donava des del 16 de juliol. El nombre de morts des de l’inici de l’epidèmia ascendeix a 23.693, amb 38 morts notificats en les 24 hores anteriors, la majoria de dies anteriors que encara no havien estat comunicats.

Els últims set dies hi ha hagut 77 defuncions per covid, una mitjana d’11 òbits diaris per la malaltia, menys de la meitat que fa dues setmanes i el nombre més baix des del 12 de juliol.

El risc de rebrot (EPG), índex que mesura el potencial de creixement de l’epidèmia, era ahir de 101 punts, com dimecres, en una frenada en la caiguda d’aquest índex que baixava gradualment des del 7 de juliol, i es queda a tocar del llindar de 100 que indica el risc alt, i el mateix nivell de risc que hi havia el 18 de juny, fa tres mesos, quan va començar a pujar la cinquena onada. La velocitat de propagació del virus (Rt) ha pujat a 0,76, una centèsima més, que vol dir que cada 100 infectats contagien una mitjana de 76 persones.