El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va lliurar ahir la Medalla d’Or de la Generalitat a la oceanògrafa Josefina Castellví i, a títol pòstum, a l’economista i activista Arcadi Oliveres, dues figures que va reivindicar com a «referents» de Catalunya.

A la cerimònia, primer acte institucional del Govern en el marc de la Diada de Catalunya i celebrada al Vendrell, poble natal de Pau Casals, per commemorar els 50 anys de la seva actuació i discurs a la seu de les Nacions Unides, Aragonès va incidir en el llegat «ètic, moral i, sobretot, humà» de tots dos. «Castellví i Oliveres han de passar a ser uns referents del nostre país, per a les generacions presents i futures. Pel seu inconformisme, per la seva rebel·lia contra les desigualtats i les injustícies i per la seva voluntat de canvi», va remarcar Aragonès, que també va destacar la seva «perseverança en les conviccions i el compromís amb la humanitat».