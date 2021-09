Els talibans van exigir ahir que els noms dels seus líders siguin retirats de les llistes negres de l’ONU i dels Estats Units, un obstacle per al nou Govern islamista anunciat aquesta setmana, que va topar amb molts detractors.

Més d’una dotzena dels membres del nou gabinet del Govern interí dels talibans, anunciat dimarts passat, són a la llista negra de terroristes del Consell de Seguretat de l’ONU, molts amb ordres de captura per les agències dels Estats Units. Entre ells destaca Sirajuddin Haqqani, sobre qui pesa una recompensa de deu milions de dòlars per part de les autoritats estatunidenques per informació que ajudi a capturar-lo i que ha estat nomenat ministre d’Interior. Sirajuddin, de 48 anys, és el cap d’una de les agrupacions insurgents més temudes a l’Afganistan: la xarxa Haqqani, fundada pel seu pare, Jalaluddin Haqqani, per lluitar contra la invasió soviètica a la dècada del 1980 i que és darrere d’alguns dels atemptats més sagnants en territori afganès.