Des de finals dels 70, a Espanya està autoritzat accelerar fins a 20 quilòmetres per hora per sobre del límit permès per fer avançaments en carreteres de doble sentit. Tots els països de l’entorn europeu han eliminat aquesta possibilitat per prioritzar la seguretat viària sobre la gestió del trànsit. I la DGT ha aprofitat per fer el mateix en la reforma de la llei del carnet per punts que el Govern va enviar al Congrés al març. Amb tot, sis grups parlamentaris han presentat esmenes destinades al fet que se segueixi permetent avançar a 20 quilòmetres per hora sobre la velocitat permesa per evitar perjudicar la seguretat viària.