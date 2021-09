El TSJC ha rebutjat de nou l’últim recurs de l’oci nocturn contra el tancament del sector, al·legant que les dades epidemiològiques són «encara desfavorables» i per la pressió hospitalària, per la qual cosa ha de prevaler el dret a la vida i a la salut enfront dels interessos econòmics.

La patronal de l’oci, en un nou recurs, havia sol·licitat mesures cautelars contra la resolució de l’Executiu català que manté l’horari de la restauració fins a les 00.30 hores de la matinada i el tancament dels locals musicals nocturns que no disposin d’espais a l’aire lliure.

En una resolució, la secció tercera de la sala contenciosa administrativa del TSJC ha desestimat les mesures cautelars sol·licitades per la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM), contra la resolució del Govern sobre el tancament l’oci nocturn i la limitació de la restauració fins a les 00.30 hores. Per a la sala contenciós administrativa del TSJC, l’«existència de riscos per a la salut pública» derivats de la pandèmia «és evident», així que «l’interès públic que s’intenta protegir és d’una entitat indubtablement superior a la dels interessos que invoquen els recurrents» del sector de l’oci amb la sol·licitud de mesures cautelars contra les mesures del Govern.

«Dit en altres paraules, l’existència de riscos per a la salut pública derivats de situacions de contacte social és indubtable, i l’afectació que la mesura cautelar de suspensió representaria per a la població en general, i per a l’interès públic que es tracta de protegir, és d’una entitat molt rellevant», recalca el TSJC.