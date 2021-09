El president d’Aena, Maurici Lucena, va estendre ahir la mà al Govern per fer realitat l’ampliació de l’aeroport de Barcelona-el Prat a partir del 2025, mentre que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va reclamar el traspàs dels aeròdroms catalans.

Dos dies després de l’anunci del Govern espanyol de suspendre la inversió de 1.700 milions d’euros prevista per al Prat, Aragonès va tornar a reclamar el «traspàs» dels aeroports de Barcelona, Girona i Reus per evitar que en la seva gestió prevalguin els «interessos centralistes» que acaben «afavorint el Gran Madrid» i per vetllar pels criteris mediambientals.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Aragonès va dir que no creu que el Govern central hagi retirat ara el projecte per la falta de suport de la Generalitat, sinó que «intenta amagar la divisió» entre el PSOE i Unides Podem sobre aquest tema, com ho demostra la visita que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va fer dijous a la Ricarda, l’espai natural afectat per l’ampliació que planteja Aena.

El president d’aquest ens, Maurici Lucena, va lamentar una vegada més la suspensió del projecte, però va assegurar que la companyia publicoprivada té «la mà estesa» per fer possible l’ampliació del Prat, encara que creu que ja no serà possible fins després del 2025.

En una entrevista a Ser Catalunya, Lucena va obrir la porta a «seguir parlant amb les autoritats públiques» i, preguntat per si encara hi ha marge per reconduir la situació abans del 28 de setembre, quan el Consell de Ministres tenia previst aprovar el projecte d’inversió, va assegurar: «La mà estesa de l’empresa existeix». «Continuem pensant que és un projecte extraordinàriament important per als propers anys», va dir.

Respecte a la possibilitat de revertir la decisió d’ajornar el projecte, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va asseverar que és una cosa «bastant improbable» i «no per voluntat d’aquest Govern ni del Ministeri ni d’Aena». «Arran de les últimes declaracions per part de representants del Govern de la Generalitat, en primera persona el seu president, però després també membres d’ERC, que és un partit que sustenta i que forma part del Govern, res sembla fer pensar que hi hagi un replantejament i que el Govern de la Generalitat reprengui el camí de l’acord que es va aconseguir el 2 d’agost», va manifestar durant una visita a Pamplona.

La ministra va insistir que «ha estat la Generalitat la que s’ha mogut, la que s’ha desmarcat, i ha trencat aquell acord i no ha acceptat els termes». Per tant, va apuntar sobre la possibilitat de reconsiderar la decisió, «avui no es donen aquestes condicions, lamentablement».

Sobre aquesta qüestió també es va pronunciar l’exministre i líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, qui va defensar que encara hi ha marge perquè es pugui ampliar l’aeròdrom barceloní, però va advertir que per a això faria falta que el Govern donés suport sense fissures al projecte, cosa que no creu que passi.

Per al president català, l’anunci del Govern espanyol és una «maniobra de pressió» perquè el Govern «accepti acríticament» el projecte d’Aena, que afecta la llacuna de la Ricarda. Assegura, a més, que l’Executiu no vol renunciar a la inversió de 1.700 milions d’euros, però «ben feta, amb consens, i buscant alternatives».

Per la seva banda, Puigneró va criticar l’actitud d’ERC respecte a l’aeroport i es va mostrar «obert a parlar de l’acord per intentar reconduir la situació». El vicepresident va avisar que Catalunya «no es pot permetre» perdre l’aeroport intercontinental. «Hem de treballar perquè l’aeroport doni resposta al teixit empresarial d’aquí i d’arreu», va dir, i va avisar que els destins on cal fer escales «perden competitivitat». «És evident que hem de lluitar per tenir un aeroport intercontinental», va remarcar, i va carregar contra «els que volen un aeroport més petit, regional, i amb vols a Madrid». Segons Puigneró, la proposta inicial verbalitzada per Aena sobre el DORA era «clarament invasiva», però el 2 d’agost s’hi van posar «límits». Per al vicepresident, el pacte era «prou obert» perquè quan es comencés a treballar la solució tècnica es trobessin opcions vàlides.

El document definitiu del DORA es va presentar fa una setmana, i el Govern hi va donar el vistiplau en una reunió on va participar el secretari de Territori, Isidre Gavín. Puigneró va defensar «el que es va acordar» amb el Govern espanyol era «prou obert» perquè quan es comencessin a discutir les diverses opcions tècniques en el pla director s’acabés decidint quina era més vàlida.

Enmig d’aquesta polèmica, el PPC va demanar ahir que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el seu vicepresident, Jordi Puigneró, compareguin al Parlament per donar explicacions. El grup que lidera Alejandro Fernánez lamenta que la Generalitat, el Govern i Aena han estat «incapaços» d’arribar a un acord per ampliar l’aeròdrom barceloní i, d’aquesta manera, possibilitar l’augment de connexions aèries internacionals que beneficiés l’economia catalana.

El president d’Aena, Maurici Lucena, va vaticinar ahir que la no ampliació de l’aeroport de Barcelona-el Prat portarà a la seva saturació a partir del 2025 o el 2026, la qual cosa provocarà la pujada dels preus dels vols de les aerolínies que hi operen.