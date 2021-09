A les carreteres de la Catalunya Central hi haurà autocars avui que baixaran a la manifestació de Barcelona, però difícilment es veuran les fileres d’altres anys. Els manifestants de les comarques centrals que han decidit desplaçar-se amb transport públic a la protesta d’aquesta tarda ho faran en els 25 busos que ha organitzat l’ANC, menys d’una tercera part que fa dos anys. Llavors se’n van organitzar 93. El temor a viatjar en transport públic a causa de la pandèmia i el desencís per la situació política és al darrera de la davallada del nombre d’autocars.

«Hi haurà més gent que altres anys que baixarà amb el seu cotxe», afirma Josep Emili Puig, coordinador de l’ANC al Bages per advertir que a la manifestació possiblement hi haurà molts més participants del que a priori fa presagiar la disminució d’autocars. «Tot i això, costa motivar la gent perquè està desencantada. Diuen que el procés està encallat i no els convenç la taula de diàleg», afegeix a aquest diari Puig.

El Bages és la comarca de la regió central que ha organitzat més autocars per als manifestants que van a Barcelona i en sortiran nou avui al migdia, mentre que fa dos anys n’hi havia 45. La comparativa és amb els actes del 2019 perquè l’any passat, quan encara no hi havia vacunes i els efectes de la pandèmia eren més devastadors, no es va organitzar un gran acte en què l’independentisme mostrés unitàriament múscul polític per tal de seguir exhaustivament les restriccions d’aleshores.

Altres responsables comarcals de l’entitat independentista també saben de persones que prefereixen desplaçar-se en cotxe. «La venda de samarretes ha anat bé i això és un indicatiu que ens fa pensar que hi hauran moltes persones que hi aniran amb transport particular», destaca per altra banda del responsable de l’ANC a Berga, Lluís Escriche. Les samarretes aquest any són de color vermell, porten dibuixada l’estelada i hi ha el lema de la protesta: «Lluitem i guanyem la independència». Del Berguedà surten avui un total de tres autocars, mentre que fa dos anys n’hi havia 15.

«Com que hi ha un desencant, sobretot envers els partits polítics, sembla que costa arrancar. N’hi ha que no volen participar perquè estan emprenyats. A altres indrets quan la gent està enfadada protesta, però aquí és un argument per quedar-se a casa», afegeix.

Per tal d’evitar que els manifestants es concentrin a la capçalera i no hi hagi aglomeracions, l’ANC ha muntat punts de trobada a diferents trams del carrer PauClaris de Barcelona. Els de la Catalunya Central se situaran entre els carrers Aragó i València, mentre que de la Cerdanya i l’Alt Urgell, que estaran entre les comarques pirinenques, comencen la marxa independentista entre les carrers Mallorca i València.

Aquest any es parla de punts de trobada en comptes de trams, a diferència d’altres anys, perquè els participants es desplaçaran un cop es doni el tret de sortida a la manifestació, a les 17:14h. En els actes massius dels darrers anys, els participants estaven tota l’estona en un mateix emplaçament.

«Aquest cop serà una manifestació clàssica, com la que hi va haver a l’any 2012. El més important és el lema i el missatge», explica Josep Ribot, secretari nacional per a les comarques del Pirineu. De la Cerdanya i l’Alt Urgell sortiran dos autocars mentre que el 2019, entre tots dues comarques, n’hi havia set. Per altra banda, de l’Anoia en sortiran set i del Moianès, dos; el mateix nombre que al Solsonès. Els coordinadors de l’ANC recorden que hi haurà més protestes fins a principis d’octubre per exigir que s’apliqui el resultat del referèndum del 2017.