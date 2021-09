Cardona va complir ahir, vigília de la Diada Nacional de Catalunya, amb la tradició d’encendre la Flama de la resistència catalana que es va traslladar fins al fossar de les Moreres de Barcelona, on presideix els actes de l’Onze de Setembre. L’Associació Memorial 1714 va ser l’encarregada de recollir-la, en un acte que se celebra des de fa 30 anys i durant el qual es va reivindicar el dret a l’autodeterminació del poble català.

La vila ducal, símbol de la resistència catalana, va reiterar ahir el seu compromís amb la defensa dels drets i llibertats de Catalunya en el tradicional homenatge als defensors del castell de Cardona fa 300 anys. L’alcalde de la població, Ferran Estruch, va definir l’acte com a «simbòlic i humil, però amb molta importància i transcendència».

L’homenatge es va iniciar amb la recollida de la flama del vestíbul de l’Ajuntament, on es manté encesa durant tot l’any. Tot seguit, la comitiva es va traslladar al monument de l’Onze de Setembre, on es va encendre el peveter i els representants del Memorial 1714 van recollir la flama, que posteriorment van portar fins al fossar de les Moreres. També la va recollir el municipi de Sant Hilari Sacalm, vila natal del general Moragues, heroi del 1714 i defensor del castell de Cardona.

Estruch va afirmar que l’acte d’ahir «és un homenatge als herois defensors del castell de Cardona, però també és una reivindicació del que som i el que volem ser». En aquest sentit, v a dir que «ens cal que aquesta flama, que representa la resistència, ens guiï fins a la llibertat plena».

Per la seva banda, Olga Amargant, del Memorial 1714, va destacar que «aquí no estem commemorant una derrota sinó reivindicant incansablement el nostre dret a l’autodeterminació». També va emplaçar a les forces independentistes a què «facin efectiva la declaració d’independència proclamada en seu parlamentària el 27 d’octubre del 2017, que nosaltres la defensarem a cada pam de territori com vam defensar les urnes l’1 d’octubre.

Posteriorment, la comitiva es va traslladar al baluard de Sant Llorenç per fer l’ofrena floral en memòria dels defensors del castell en la Guerra de Successió.