La cinquena onada de la covid, que va començar a créixer fa gairebé tres mesos, arriba al seu final després de deixar 1.457 morts i 274.723 contagis des del 22 de juny, dia en què van començar a pujar els indicadors epidèmics, que ahir assenyalaven que Catalunya ha sortit del risc de rebrot alt i passa a moderat. La principal preocupació del Govern ara és avançar en la vacunació, per la qual cosa dissenya noves fórmules i llocs per prosseguir amb la inoculació dels immunògens i incentivar els ressagats i reticents a les injeccions, sobretot els joves.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va anunciar que aviat replegaran els grans centres de vacunació, com el de la Fira de Barcelona o de Girona, perquè, amb el 70% de la població vacunada, els centres de vacunació massius «cada vegada tenen menys sentit» i ara el subministrament de dosi s’ha de fer amb «estratègies de microcirurgia». A més, segons Argimon, en normalitzar la vida «a poc a poc», els espais que ocupen els grans centres de vacunació «també han de normalitzar els seus usos».

Segons les dades de Salut, un 69,8% de tota la població de Catalunya ja té la pauta completa de vacunació, xifra que augmenta al 79,9% si només es compten els més grans de 16 anys, mentre segueix el ritme lent de cites per vacunar-se. Per incrementar la vacunació entre els joves, el Departament de Salut obrirà punts de vacunació sense cita prèvia a totes les universitats catalanes a partir de dilluns , tal com ja va fer a la UAB dimecres, una de les fórmules escollides per incentivar que els joves es posin la vacuna anti-covid. Aquests centres estaran oberts durant tres setmanes i seran per posar primeres dosis de Pfizer i Moderna. També la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona han acordat instal·lar punts mòbils de vacunació sense cita prèvia per posar la vacuna monodosis Janssen als barris on s’han detectat una menor cobertura, que coincideixen amb els de menor renda per càpita. La gerent de l’Agència de Salut pública de Barcelona, Carme Borrell, ha assenyalat que augmentar ara els percentatges de vacunats és cada vegada més difícil i fa falta més estratègia selectiva, com punts mòbils de vacunació per als col·lectius als quals és més difícil arribar.

Que la cinquena onada està superada ho subratlla que el risc de rebrot ha baixat a moderat, amb menys de 100 punts per primera vegada des del 17 de juny, malgrat que encara hi ha una mitjana d’onze morts diaris per covid.