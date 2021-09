Un grup de manifestants de l'esquerra independentista encaputxats han cremat una fotografia de grans dimensions del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president espanyol, Pedro Sánchez. Els manifestants també han encès banderes espanyoles i europees durant la manifestació anticapitalista de la Diada. La protesta ha començat poc després de dos quarts de set del vespre a la plaça d'Urquinaona i la crema de fotografies i banderes s'ha fet al passeig de Lluís Companys, a prop de l'Arc de Triomf.

La marxa estava convocada per organitzacions com la CUP, Arran, Alerta Solidària, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Endavant i la Coordinadora Obrera Sindical (COS) i ha acabat a la plaça Comercial del Born, on s'ha fet un acte polític. Sota el lema 'La lluita és l’únic camí!', la protesta també ha desplegat una gran estelada.

La marxa, que ha congregat milers de persones, ha fet el recorregut des d'Urquinaona a la Ronda de Sant Pere i fins a Arc de Triomf, per acabar a la plaça Comercial del Born, on hi ha hagut actuacions musicals i discursos crítics amb els governs de Catalunya, el País Valencià i les Balears i la "repressió" cap al col·lectiu independentista i d'esquerres.

També hi han reivindicat les protestes que van tenir com a epicentre la plaça d'Urquinaona contra sentències com la del referèndum de l'1 d'octubre de 2017 o l'empresonament del raper lleidatà Palbo Hasel. Així mateix, han carregat contra la taula de diàleg entre la Generalitat i el govern espanyol que s'ha de reunir properament.

El gruix de la manifestació s'ha desenvolupat mentre activistes cridaven consignes feministes i anticapitalistes. També s'hi han vist molts manifestants amb cartells en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat i amb banderes diverses, sobretot independentistes, però també soviètiques.