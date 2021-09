Un número no determinat de goril·les del zoològic d’Atlanta (Geòrgia) ha donat positiu en Covid-19 després de presentar símptomes com tos, congestió nasal i pèrdua de gana. El zoològic va indicar en un comunicat que s’espera la confirmació en un laboratori veterinari nacional del resultat de les proves i van remarcar que, tot i que no és possible determinar amb exactitud l’origen d’aquest brot, es creu que pot ser degut a un treballador que va donar positiu en la malaltia.

Aquest treballador havia rebut la dosi completa de la vacuna, portava posat el vestit de protecció contra la covid-19 i no presentava símptomes quan va treballar per última vegada abans de saber que estava contagiat. El comunicat no diu quants dels 20 goril·les del zoo d’Atlanta estan sent tractats, però un diari local va assenyalar que en són 13 i que hi ha casos entre els quatre grups en què estan dividits.

El director de salut animal del zoo, Sam Rivera, va assenyalar a ‘The Atlanta Jornal-Constitution’, que és el segon grup de goril·les en captivitat que es contagien de la covid-19 aquest any.