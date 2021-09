La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va reivindicar els «símbols» en l’entrega de la Medalla d’Honor de la cambra a les «víctimes de la repressió». En l’acte d’ahir a l’auditori parlamentari, Borràs va respondre a les crítiques per concedir el reconeixement en la categoria d’or de la institució a les «víctimes de la repressió i als col·lectius jurídics que les defensen», incloses les persones contra les quals el Govern n’és acusació particular. De fet, Borràs va subratllar que espera que la Medalla serveixi perquè l’executiu es retiri de les acusacions contra independentistes.

Una vintena de persones van representar la gent «represaliada» del procés, amb Llauradó com a veu del col·lectiu jurista, i Español, que va perdre un ull per un tret de la policia espanyola durant l’1-O. Tots dos van criticar l’acusació particular de la Generalitat en diverses causes: «A massa gent la Medalla li recordarà per sempre que també va ser represaliada pel Govern del país que defensava, i això fa mal. I ja n’hi ha prou», va lamentar Español -que va ser candidat de JxCat al Senat, el 2019.

Español va criticar que el Govern permeti que agents dels Mossos «posin el llacet als capricis antidemocràtics» de l’Estat, i que també aportin advocats que paga la ciutadania catalana «al servei» d’Espanya. Borràs, al seu torn, va enumerar altres «símbols» que han tingut «força» al llarg dels últims anys, com ara el llaç groc, la pancarta que va acabar provocant la inhabilitació de Quim Torra i la mateixa Diada.