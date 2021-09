Els Mossos han actuat a la Via Laietana per intentar dispersar els manifestants que quedaven davant de la comissaria de la Policia Nacional i han fet almenys un detingut. Diverses furgonetes s’han desplaçat per l’avinguda, hi ha hagut corredisses i també alguns cops de porra. Aquesta tarda, un reduït grup de manifestants de la Diada s’ha aturat davant de la comissaria, al marge de la marxa principal, i hi ha hagut moments de tensió pels llançaments d’ous, bengales, ampolles de vidre i pots de fum i paper de WC. Fins i tot s’ha acabat encenent un petit foc a la façana de la prefectura, moment en què els Mossos han reforçat el dispositiu per mirar d’acabar amb la concentració. Alguns manifestants han tirat tanques contra els agents.

En aquest moment, els manifestants han tornat davant de la comissaria, però pocs minuts després els agents i les furgonetes han tornat a sortir. Això ha provocat corredisses per tota la via i els mossos han donat alguns cops de porra.

Alguns manifestants han intentat fer una barricada al mig del carrer amb les tanques que protegien la prefectura, però els agents les han acabat retirant.

A causa de les corredisses, una persona ha estat atesa per membres de Sanitaris per la República, tot i que no ha rebut cap agressió per part de la policia.

Durant la tarda, una periodista que estava en un bar molt pròxim a la comissaria ha quedat estabornida després de rebre un cop de pal que ha llençat un manifestant.

Són un grup de concentrats des de les 19.00 davant la comissaria, malgrat que el gruix de la manifestació de l'ANC per la Diada n'havia passat de llarg sense provocar incidents.