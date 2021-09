L’alcaldessa de París, Anne Hidalgo, liderarà el socialisme francès en les eleccions presidencials de l’abril del 2022. Les seves ambicions per participar en la carrera cap a l’Elisi no eren un secret per a ningú, però farà oficial la seva candidatura demà. La dirigent amb arrels espanyoles assumirà el repte de remuntar el vol del Partit Socialista (PS), molt vingut a menys després del decebedor mandat de François Hollande. Una tasca gens fàcil tenint en compte la forta divisió de l’esquerra gal·la i el seu divorci amb les classes populars del país veí.

Hidalgo oficialitzarà els seus anhels presidencials durant un viatge a Rouen. Ho farà acompanyada de l’alcalde d’aquesta localitat normanda, Nicolas Mayer-Rossignol, que forma part del seu cercle estret.

A mesura que en els últims mesos deixava entreveure la seva candidatura, la dirigent parisenca es va organitzar a través d’una xarxa de dirigents municipals i regionals del PS, decadent en el pla nacional però que compta amb una sòlida presència local. Amb el seu anunci des de Normandia, també pretén trencar amb la seva imatge de baronessa de París, una ciutat poc estimada per molts francesos.