Volien arribar a l’Estació de França, però els manifestants de Manresa només van poder avançar fins al Palau de la Música, a la Via Laietana. «Els manresans estàvem a la plaça Urquinaona quan la capçalera ha arribat al final del recorregut», explicava ahir el coordinador de l’ANC al Bages, Josep Emili Puig.

Com la resta, van viure la manifestació d’ahir a la tarda a Barcelona amb la satisfacció de veure el gran poder de convocatòria de l’Onze de Setembre. «Quan hem arribat en el nostre punt de trobada encara no havien tallat els carrers, però quan ja no hi han circulat cotxes s’ha començat a omplir i a omplir», afegia Puig, que creu que és una imatge de força per exigir als partits independentistes que vagin units.