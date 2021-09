Ni el desencís per la situació política ni el temor a la pandèmia van desvirtuar ahir la manifestació de l’Onze de Setembre a Barcelona, on de nou l’independentisme va demostrar musculatura i va deixar clar que continua gaudint d’un suport social important, tot i que la marxa no va ser tan massiva com les dels moments més àlgids del Procés. Els carrers de la ciutat comtal es van omplir de nou. Els responsables de l’ANC a la Catalunya Central asseguraven estar sorpresos perquè no s’esperaven que tanta gent sortís a reivindicar la independència.

De nou, bany de xifres. Segons l’ACN, unes 400.000 persones van participar en la marxa mentre que la Guàrdia Urbana en va comptar 108.000. Des de les quatre de la tarda, la Via Laietana i plaça Urquinaona ja estaven plenes de persones vestides de vermell, el color de la samarreta d’aquest any. A partir de les 17:14 h, quan començava oficialment la marxa, els carrers de Barcelona van quedar col·lapsats amb manifestants que avançaven tot cridant «Independència» i «1-O, ni oblit ni perdó», i cartells amb missatges com «Hem guanyat» o «Exigim la independència».

La presidenta de l’ANC a Solsona, Pilar Billabriga, va aconseguir avançar amb altres manifestants de la seva ciutat per les vores dels carrers. «Si no ho haguéssim fet així, ens hauríem quedat tota l’estona en el lloc on vam començar la manifestació», explicava. Tot i que aquest any no hi havia actuacions, a Billabriga la va sorprendre l’esperit festiu de la marxa, i és que la gent a part de cridar proclames «va donar un ambient lúdic tot cantant de forma improvisada». Una mostra del que es repirava ahir a la tarda a la capital catalana.

Milers de persones van recórrer la Via Laietana avall fins a arribar, passant pel Passeig Isabel II, a l’Estació de França. La protesta, sota el lema «Lluitem i guanyem la independència», era la primera en què van poder participar els presos indultats, i va comptar també amb la presència del president Pere Aragonès i altres membres del Govern, així com la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

Retrets als polítics

El gruix de la manifestació que va poder seguir Via Laietana avall es va trobar, a la part baixa del carrer, amb una contraprotesta del grup Donec Perficiam, que durant uns minuts va impedir que avancés. Allà, es van sentir crits de «Botiflers» i es van veure cartells amb lemes com «Ens heu venut» i «Traïdors». Finalment, però, la manifestació va poder continuar esquivant aquest bloqueig. Precisament en aquest grup hi havia el responsable de l’ANC a l’Anoia, Martí Ollé, que ahir va explicar a aquest diari que a la manifestació, tot i unir en un mateix acte els diferents sectors de l’independentisme, es va copsar que «la gent retreu als líders la falta de decisió i compromís amb la voluntat del poble».

En la seva parada a la comissaria de la Policia Nacional, un grup de manifestants independentistes va tirar ous i paper de vàter contra la façana. Els manifestants van arribar a l’Estació de França una hora després d’iniciar la marxa. Tot i que la manifestació va ser pacífica, un cop es va desconvocar hi va haver incidents davant de la prefectura de la Policia Nacional. Els Mossos d’Esquadra van arrestar dues persones, una per desordres públics i una altra per atemptar a l’autoritat. Grups d’independentistes van llançar diversos objectes, pintura, pots de fum, tanques i van buidar un extintor contra els agents dels Mossos que custodiaven l’edifici.

Per a la mobilització, l’ANC va habilitar 215 autocars des de diversos punts del país a través d’assemblees territorials. Els manifestants de les comarques centrals que van decidir desplaçar-se amb transport públic a la protesta d’ahir a la tarda ho van fer en els 25 busos que va organitzar l’ANC, menys d’una tercera part que fa dos anys. Llavors se’n van organitzar 93. Unes 500 persones del Bages i unes 130 de Berga i Puig-reig van baixar a Barcelona amb els autocars.