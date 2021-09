Un jove va patir ahir dissabte un accident mortal mentre practicava excursionisme a la Pica d'Estats. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, sobre les 14.12 hores van rebre l'avís des del refugi del coll de Sotllo que un excursionista havia caigut per una paret d'uns 30 metres a un lloc inaccessible del municipi d'Alins (Pallars Sobirà) i que presentava lesions evidents. El cos va activar un helicòpter del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) amb un metge especialitzat en rescats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder salvar-li la vida.

Els Bombers van avisar llavors els Mossos d'Esquadra i l'aeronau va traslladar una dotació fins a l'indret per tal que la policia catalana iniciés la investigació de l'accident i fes l'aixecament del cadàver. A les 16.32 hores, mitjançant un gruatge, es va autoritzar la maniobra per desplaçar el difunt fins a Trívia (Pallars Sobirà).Les indagacions dels Mossos han revelat que la víctima formava part d'un grup d'excursionistes i que se n'havia separat per prosseguir una ruta més exigent que l'escollida pels seus companys.