Dos homes van morir durant la matinada d’ahir a Tarragona per ferides causades per armes de foc. Pels volts de les dues de la matinada, la policia va rebre l’avís que s’havien sentit trets al voltant d’un domicili cèntric de la ciutat. En arribar al lloc dels fets, hi va trobar un home mort per arma de foc en un pis i van iniciar un dispositiu de recerca per localitzar l’autor del crim. En un carrer proper van localitzar un home que coincidiria amb la descripció del presumpte autor, i que «ha resultat mort per arma de foc», segons els Mossos.