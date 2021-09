Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes de l'incendi d'aquest dissabte a Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) on va morir una dona de 71 anys i van resultar ferides 18 persones, 3 d'elles de gravetat. L'avís de foc es va rebre a les 21.52 hores en un bloc de pisos situat entre els carrers Sant Vicenç de Paül i Jaume Duran Duran, al barri de Sant Bernat. L'incendi, totalment desenvolupat, afectava un pis de la primera planta i es propagava per la façana i pel forat de l'escala.

Diversos veïns es van confinar als seus domicilis i d'altres al balcó, atrapats pel fum. Els subministraments de l'immoble van quedar molt afectats i 13 persones de 5 famílies han estat reallotjades en un hotel de Martorell.

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha decretat un dia de dol per les víctimes i afectats per l'incendi del bloc de pisos i farà un minut de silenci a les dotze del migdia.