Un individu va ser arrestat la nit de dissabte a Rímini, al nord d’Itàlia, després d’apunyalar cinc persones, a les quals va atacar quan se li va demanar que mostrés el bitllet de l’autobús de línia en el qual viatjava.

L’home somali de 26 anys, que fa pocs mesos és a Itàlia i ha sol·licitat el permís de refugiat, va abalançar-se sobre les inspectores quan li van demanar el bitllet i les va ferir, al coll i a l’espatlla respectivament. El conductor va obrir la porta de l’autobús i l’agressor va escapar fins al passeig marítim, on va amenaçar diversos automobilistes i va ferir tres persones més, entre les quals hi havia un nen, de 6 anys, que va resultar ferit al coll i ingressat a l’Hospital en condicions molt greus. Després d’una llarga fugida, va ser arrestat per la policia.

D’altra banda, després de les primeres investigacions, no han aparegut elements que vinculin l’home amb grups terroristes. Tanmateix, la seva violència podria haver estat causada pels efectes de drogues.