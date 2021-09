Un memoràndum de l’FBI desclassificat dissabte reforça les sospites que l’Aràbia Saudita hauria estat implicada en els atacs de l’11 de setembre de 2001 comesos per Al-Qaeda contra els Estats Units, però no aporta les proves que esperaven les famílies de les víctimes que van demandar el país.

Quinze dels dinou segrestadors dels quatre avions assaltats aquell dia, dos dels quals es van estavellar contra les Torres Bessones del World Trade Center de Nova York, eren de nacionalitat saudita.

El memoràndum, datat el 4 d’abril de 2016, que havia estat classificat com a secret fins ara, mostra vincles entre Omar al Bayoumi, en un altre temps estudiant i sospitós d’haver col·laborat amb els serveis d’intel·ligència saudites, i dos dels membres d’Al-Qaeda que van preparar els atacs a Nova York i Washington.

El document, basat en entrevistes realitzades entre 2009 i 2015 amb una font la identitat de la qual no va ser revelada, detalla els contactes i les reunions entre Bayoumi i dos segrestadors aeris, Nawaf al Hazmi i Khalid al Mihdhar, després que tots dos arribessin al sud de Califòrnia el 2000, abans dels atemptats.

També confirma la relació, ja divulgada, però que apareix amb més força de la sospitada anteriorment, entre ells dos i Fahad al Thumairy, un imam conservador de la mesquita King Faad de Los Angeles acreditat des de finals dels anys 1990 com a funcionari del consolat d’Aràbia Saudita en aquesta ciutat.

El document afirma que els números de telèfon associats amb la font indiquen que hi va haver contacte amb diverses persones que van ajudar Hazmi i Mihdhar mentre van estar a Califòrnia, incloent-hi Bayoumi i Thumairy, així com la mateixa font. Segons el memoràndum, la font li va dir a l’FBI que Bayoumi amagava, darrere de la seva identitat oficial d’estudiant, una «posició molt alta» al consolat saudita.

Així mateix, a través de reunions, trucades telefòniques i altres comunicacions, relaciona Bayoumi i Thumairy amb Anwar al Alaki, el clergue d’origen iemenita nascut als Estats Units que va esdevenir una figura important d’Al-Qaeda a la Península Aràbiga abans de ser assassinat per un dron al Iemen el setembre de 2001.

Tot i això, el memoràndum va ser censurat amb duresa i no presenta cap vincle clar directe entre el Govern saudita i els segrestadors aeris. Va ser desclassificat per la pressió exercida sobre el president nord-americà, Joe Biden, pels familiars de les víctimes dels atemptats, que van acusar l’Aràbia Saudita de ser còmplice dels atacs.

Per part seva, el ministre d’Exteriors de l’Aràbia Saudita, Faisal bin Farhan, va donar ahir la benvinguda a la desclassificació d’un document de l’FBI dels Estats Units sobre la possible implicació del Govern saudita en els atemptats de l’11 de setembre i va instar al fet que segueixin publicant-los per provar que no hi ha cap vincle, segons Efe.