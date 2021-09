La Generalitat no volia que els dos assumptes es barregessin, però les accions (i omissions) del Govern central han conduït al fet que així sigui. A la taula de diàleg entre els dos executius que se celebrarà aquesta setmana a Barcelona es parlarà de l’ampliació de l’aeroport del Prat. La Moncloa ha decidit que a la reunió hi assisteixi també la ministra de Transports, Raquel Sánchez, i així ho ha fet saber en les últimes hores a l’equip de Pere Aragonès.

L’alineació, que està encara sense tancar per la incògnita de l’assistència de Pedro Sánchez, la conformen per ara la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i el ministre d’Universitats, Manuel Castells, tots dos d’Unides Podem, i els ministres socialistes de Política Territorial, Isabel Rodríguez; de Cultura, Miquel Iceta; de Presidència, Félix Bolaños, i la titular de Transports.

Si finalment no hi anés el president Sánchez, la persona amb el càrrec més rellevant de l’equip per part del Govern central seria Díaz, de la banda morada de la coalició. Al president se li plantejarà aquesta pregunta amb tota seguretat avui a la nit a TVE, on oferirà una entrevista, i podrà aclarir-ho de manera definitiva. Això i també la data i l’ordre del dia. Només se sap que serà aquesta setmana a Barcelona.

La ministra de Transports va afirmar en una entrevista a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, que encara hi ha marge, abans que s’acabi el mes, perquè es pugui arribar a un acord sobre l’ampliació del Prat. La Generalitat, però, vol seure a renegociar el tema, però sense la pressió de les dates.

Per altra banda, la reconstrucció de l’última reunió entre el Govern de Pedro Sánchez i la Generalitat en relació amb l’ampliació de l’aeroport del Prat mostra el suport de la Generalitat al projecte, tot i que hores després un tuit del president català va fer saltar pels aires la inversió de 1.700 milions d’euros necessària per dur a terme la nova infraestructura. «La Generalitat no serà el fre a l’ampliació de l’aeroport i el seu desenvolupament per a la seva projecció com a hub internacional», va dir en la trobada Isidre Gavín, secretari de Territori i persona de confiança del vicepresident Jordi Puigneró, segons consta en l’acta de la reunió telemàtica mantinguda el passat 3 de setembre, avançada per El País.

«No estarem en cap cas en una posició de bloqueig ni de paralitzar el pla», va assenyalar Gavín, que va precisar el suport al pla, tot afegint que els detalls per limitar l’impacte ambiental es discutirien en el pla director. L’acord entre els dos governs passava just per aprovar el Dora abans del 30 de setembre i posposar els altres extrems en el pla director.

Per la seva banda, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, des de la convicció que la inversió a l’aeroport és encara possible, va instar els governs d’Espanya i de la Generalitat a recuperar sense més dilació la negociació per aprovar el pla d’ampliació de l’aeroport de Barcelona. «Diàleg, negociació i pacte. Aquest és el camí», va reclamar Sánchez Llibre en un comunicat.

Foment del Treball està contactant amb les entitats promotores de l’acte «Sí a l’ampliació de l’aeroport JT Barcelona-El Prat», celebrat el 2 de juny a ESADE, per demanar la seva capacitat d’influència i que despleguin tota la pressió que calgui per redreçar la situació. «Continua vigent l’esperit d’ESADE del 2 de juny, en què més de 200 organitzacions de la societat civil i econòmica van dir sí amb molta contundència a l’ampliació del Prat», va assenyalar el president de Foment. Dins d’aquesta actuació, Sánchez Llibre va demanar també als sindicats CCOO i UGT el seu suport, influència i contribució per sumar i contribuir a fer possible «recuperar» l’acord per l’ampliació.