El Departament de Salut i el de Drets Socials han flexibilitzat algunes de les mesures que s'apliquen a les residències per fer front a la pandèmia. Així, als centres amb categoria verda i groga es permeten les visites amb contacte físic entre visitants i residents, sempre amb cita prèvia. Així mateix, es recuperen tota mena de sortides, de manera que els residents poden passar llargs períodes de temps fora dels centres. En el cas que les sortides siguin de més de tres setmanes, caldrà fer-se una prova PCR a la tornada. Una altra de les novetats és que el nombre màxim de visitants, fins ara fixat en tres, passa a ser una recomanació. Es manté un cribratge cada 15 dies per als professionals vacunats i tres a la setmana per als no vacunats.

El nou Pla manté el registre diari de visites. Pel que fa a la durada d'aquestes, dependrà de cada centre, sempre que es garanteixin les mesures de protecció. Els professionals externs que entrin als centres i tinguin contacte directe amb els residents hauran de fer-se un test d'antígens, independentment que tinguin o no la vacuna.

Quarantenes

Tal com va modificar Salut a finals d'agost, en cas d'usuaris que tinguin la pauta de vacunació completa o que ja hagin superat la covid, es farà únicament vigilància de símptomes durant 14 dies, i estaran exempts de fer la PCR i la quarantena. En la mateixa línia, els professionals amb les dues dosis de la vacuna no hauran de fer quarantena en cas que siguin considerats contacte estret i la prova PCR doni negatiu.

Per a les persones de nou ingrés i amb la pauta completa, es recomana fer un TAR el mateix dia i una PCR durant les primeres 48-72 hores. No és necessària la quarantena.