La farmacèutica catalana Hipra ha firmat un acord per al subministrament de 50 milions de dosis de la vacuna contra la covid al Vietnam. Un cop s’hagin completat els estudis clínics locals, que ja estan en fase de realització, i s’hagi obtingut l’autorització per part de les autoritats vietnamites, el subministrament es faria efectiu amb l’objectiu de fer front a la pandèmia i incrementar la taxa de vacunació del país asiàtic.

Aquesta vacuna es basa en una plataforma de recombinació de les proteïnes de cadascuna de les variants del coronavirus, un sistema que s’anomena de proteïnes recombinades. Ha sigut dissenyada per optimitzar la seguretat i induir una resposta immunitària neutralitzadora del virus, fet que ha despertat l’interès del Vietnam. La substància que s’afegeix a la vacuna per potenciar la resposta immunitària ha demostrat ser segura, ja que s’ha utilitzat durant més de 20 anys en altres vacunes, per exemple la de la grip. La seva conservació entre 2 ºC i 8 °C facilita la seva distribució i logística, ja que no necessita conservar-se a temperatures de congelació sinó de nevera, el que suposaria moltes facilitats a l’hora del transport fins als centres de vacunació.

L’acord de cooperació s’ha firmat aquest dissabte a Hèlsinki, on s’han desplaçat part de la direcció d’Hipra i diversos representants del govern vietnamita, entre altres personalitats. Des d’Hipra es mantenen converses contínues amb organitzacions mundials i governs a través d’ambaixades per donar a conèixer els seus avantatges i establir acords que facin accessible la vacuna a tot el món per aconseguir posar fi a la pandèmia.

El projecte de vacuna

La vacuna catalana, que seria la primera a comercialitzar-se en cas de prosperar a bon ritme els assajos clínics, consta de dues dosis i es podria anar adaptant si apareixen noves variants, una cosa que s’haurà de confirmar en els assajos que es porten a terme a l’Hospital Clínic de Barcelona i l’Hospital Doctor Josep Trueta de Girona. La seva recombinació de proteïnes la fa molt versàtil, apta tant per immunitzar per primera vegada com per utilitzar-la de record fins i tot d’altres tipus de vacunes. Per tant, tal com ha assegurat la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, també té aquesta característica d’anar-se adaptant i el disseny ja contempla la incorporació de variants.

Si tot va bé, aquesta vacuna podria rebre l’autorització de l’Agència Europea del Medicament a finals d’any i el 2022 la mateixa farmacèutica produiria 400 milions de dosis. Morant va assenyalar aquest diumenge que l’assaig clínic de la vacuna «està anant tot molt bé» i va avançar que, si té bons resultats, ja es podria comercialitzar «a principis de l’any que ve».