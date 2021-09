La cantant i compositora canadenca Alanis Morissette va ser violada per diversos homes quan tenia 15 anys. Ella mateixa ho relata al documental ‘Jagged’, segons avança el diari ‘The Washingtont Post’.

Els fets van tenir lloc quan Morissette començava a triomfar. A la producció d’HBO explica que li va costar "anys de teràpia" admetre que havia estat víctima d'una violació, ja que es deia a si mateixa que va ser una relació amb consentiment. La realitat era una altra: "Sempre deia que era consentit, i després em recordaven que només tenia 15 anys. No pots consentir res amb aquesta edat". I sentencia: "Ara penso que tots són uns pedòfils, que va ser una violació de menors».

La cantant, que no ofereix detalls sobre els abusadors, assegura que se sent malament perquè hi ha gent que no es creuen aquest tipus de testimonis. «Les dones no esperen; la nostra cultura no escolta. Ho vaig explicar a algunes persones i en van fer cas omís», diu.

Morisette ja havia parlat anteriorment d’un altre problema, com la seva lluita contra l’anorèxia i la bulímia, però és ara quan ha decidit narrar un dels episodis més horribles de la seva vida. El documental ‘Jagged’ s’emetrà a la plataforma HBO a la tardor.