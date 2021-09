El Congrés dels Diputats va aprovar ahir a la tarda la pròrroga de l’escut social fins al 31 d’octubre. El decret del Govern espanyol inclou l’allargament de la suspensió dels desnonaments, la moratòria de lloguers i la garantia de subministraments.

PSOE i Unides Podem han sumat el suport de gairebé tot l’hemicicle, inclòs el PP, amb 288 vots a favor, només 9 en contra i 52 abstencions. L’últim Consell de Ministres del curs polític, a principis d’agost, va aprovar el decret que prorroga les mesures excepcionals que es van posar en marxa per la crisi del coronavirus i que expiraven el dia 9 d’agost i que ara ha avalat la majoria de la cambra baixa.

El ministre de Presidència, Félix Bolaños, va defensar que l’escut social demostra que el Govern espanyol ha «reforçat l’Estat del benestar» durant la crisi del coronavirus i va reivindicar la gestió feta per la coalició.

Per contra, formacions com el PDeCAT i EH Bildu van retreure, encara que hi van votar a favor, que el decret és un «pedaç».

PP i Cs també van criticar l’actitud del Govern espanyol i van retreure que tregui pit quan el preu de la llum s’ha situat en màxims històrics.