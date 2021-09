El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha rebutjat la delegació proposada per JxCat a la taula de diàleg i afirma que només acceptarà la presència de membres del Govern. Així ho ha anunciat en una compareixença pública aquest migdia, des del Palau de la Generalitat.

Així doncs, ara per ara només hi ha confirmats com a membres de la delegació del Govern català, el propi Aragonès i els consellers republicans Laura Vilagrà i Roger Torrent.

Aragonès ha argumentat que la taula de diàleg "és una negociació entre governs, no entre partits". Tant ERC com Junts havien acordat que la delegació catalana la formarien exclusivament membres del Govern, però aquest matí, Junts ha anunciat que, per part seva hi serien Jordi Puigneró, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Míriam Nogueras, sense haver-ho consensuat amb ERC. Només Puigneró té càrrec a l'executiu.

La reunió del Govern d'aquest dimarts ha començat uns 40 minuts tard perquè Aragonès ha reunit els seus consellers i, entremigs de la trobada, ha estat Junts qui ha demanat un recés.

"Delegació de Govern"

La polèmica gira entorna a la configuració de la delegació catalana a la taula. Junts sosté que l'acord del maig amb ERC per investir Aragonès parlava d'un "consens" que fos representatiu de l'independentisme i que no es concretava pas que els membres havien de ser, sí o sí, de l'executiu. Però el president ha insistit que "l'acord del juliol" -dos mesos després- explicitava que la delegació havia de ser "de Govern", perquè és "la forma de representar el país sencer".

"Lleialtat"

Aragonès ha reclamat la "lleialtat" de Junts. El president ha remarcat que l'entesa amb el seu soci de Govern concretava que "es treballaria amb la màxima lleialtat i rigor". "Crec que estic en condicions de plantejar que això sigui així", ha verbalitzat. Alguns membres de JxCat com l'expresident del Govern Quim Torra, ha recordat que a la primera taula de diàleg hi havia membres del Govern i de fora del Govern –Josep Rius, Elsa Artadi, Marta Vilalta i Josep Maria Jové- "per buscar la màxima representativitat". Ho ha fet en una piulada després que el president del Govern, Pere Aragonès, hagi anunciat que deixa fora de la taula de diàleg els noms de Junts que no siguin de l'executiu.

Desconec els termes del pacte entre MHP @perearagones i @jordisanchezp. La primera Taula la vam constituir membres del govern i de fora del govern per buscar la màxima representativitat. També em vaig reunir abans amb els partits independentistes i entitats per acordar posició. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 14 de septiembre de 2021

Qui també ha posat cullerada als fets ha sigut la presidenta del Parlament, Laura Borràs que ha criticat les disputes dins el Govern per qui ha de formar part de la delegació catalana a la taula de diàleg i ha demanat "anar junts". "Pedro Sánchez ens té on ens vol: barallant-nos pel qui i no pel què. El dia que n'aprenguem anirem junts i ho farem possible", ha dit en una piulada just després de la compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Pedro Sánchez ens té on ens vol: barallant-nos pel qui i no pel què. El dia que n’aprenguem anirem junts i ho farem possible. — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) 14 de septiembre de 2021

Moncloa dona el vist i plau a la decisió d'ERC

La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha expressat aquest dimarts el "suport" del seu executiu "a la proposta que ha llançat el president de la Generalitat", Pere Aragonès, sobre la delegació que representarà la Generalitat a la taula de diàleg. Aragonès ha designat una delegació encapçalada per ell i amb els consellers Vilagrà i Torrent, els dos d'ERC, a l'espera que Junts designi membres de l'executiu –i no representants del partit- per a la taula. Rodríguez ha afirmat que considera legitimada qualsevol taula designada pel president de la Generalitat i ha recordat que l'Estat mai ha contemplat cap altre format que el d'una reunió entre membres dels dos executius, sense altres representants polítics i socials.

La portaveu del govern espanyol ha aclarit alguns dels detalls que quedaven per conèixer del format de la reunió. Sánchez i Aragonès celebraran una reunió provada prèvia i després, segons fonts del govern espanyol, compareixeran davant els mitjans de comunicació. Previsiblement serà una declaració institucional per separat.

La reunió entre els dos presidents, segons el govern espanyol, ha de servir per acotar el terreny de les negociacions i l'agenda a abordar. És un inici que parteix pràcticament de zero pel fet –apunten aquestes fonts- que els dos governs que conformen aquesta taula de diàleg han canviat respecte als que es van reunir el febrer del 2020.