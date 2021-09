Els noms que ha triat JxCat per enviar a la taula de diàleg no han agradat al president de la Generalitat, Pere Aragonès. Fonts de la Presidència consultades per l'ACN aquest dimarts al matí sostenen que s'havia "dit i acordat" que la negociació amb la Moncloa seria "de govern a govern" i, per tant, amb representants de l'executiu. D'aquesta manera, des de Presidència apunten que estan "molestos" pel fet que Junts hagi fet públic oficialment, a través d'un comunicat, els noms dels seus 4 integrants a la taula -Jordi Puigneró, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Míriam Nogueras-, abans de consensuar-ho amb la part d'ERC. Des de l'entorn d'Aragonès afegeixen que els noms s’han de consensuar al Consell Executiu, reunit a aquestes hores.