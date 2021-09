La Fiscalia ha recorregut davant el Suprem l’absolució de Tamara Carrasco, la CDR detinguda el 2018 acusada de terrorisme, en entendre que els whatsapps que va enviar animant a ocupar el port o l’aeroport van ser un «punt de partida en el procés cap a la violència real». En el seu escrit, la Fiscalia demana al Suprem que revoqui l’absolució de Carrasco, dictada per un jutjat penal de Barcelona i després confirmada per l’Audiència Provincial, i la condemni a una pena de set mesos de presó per un delicte d’incitació als desordres públics. L’activista va ser detinguda per la Guàrdia Civil acusada de terrorisme i va estar més d’un any confinada a Viladecans per ordre de l’Audiència Nacional, però finalment va ser jutjada per un delicte d’incitació als desordres públics . La jutge va absoldre la CDR, en concloure que enviar missatges a un grup d’amics en un xat de WhatsApp no constitueix una difusió o distribució pública del seu contingut. Però la Fiscalia considera que, amb independència del nombre de membres del xat, WhatsApp és «un potencial canal de distribució a gran escala», i que els seus missatges incitaven a la violència.