L'Eurocambra reclama el reconeixement de les famílies LGTBI a tots els estats de la Unió Europea. En una resolució no vinculant aprovada per 387 vots a favor, 161 en contra i 123 abstencions, els eurodiputats expressen la seva "profunda preocupació per la discriminació que pateixen les famílies LGTBI i els seus fills" en alguns països de la Unió Europea. Només la meitat dels estats del bloc comunitari reconeixen els matrimonis del mateix sexe i per això la resolució de l'Eurocambra reclama un "enfocament comú" i demana als estats que "introdueixin la legislació pertinent per garantir el ple respecte del dret a la vida privada i familiar sense discriminació".

La resolució reclama a la Comissió Europea que proposi una legislació que obligui tots els estats membre a "respectar la continuïtat jurídica dels lligams" de les famílies LGTBI. A més, també demana que es reconegui arreu de la UE el certificat de naixement d'un infant d'una família LGTBI expedit per un altre estat membre.