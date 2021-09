El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha rebutjat aquest dimarts el termini que ERC i la CUP van fixar a l'inici de la legislatura per donar una oportunitat al diàleg entre la Generalitat i l'Estat. Durant la sessió de control al Senat, Sánchez ha afirmat que les discrepàncies entre ERC i Junts sobre la taula de diàleg fan evident que "el diàleg serà llarg". "Per evitar frustracions cal que no ens posem terminis, i encara menys dos anys, perquè el que ha passat en 10 anys no ho resoldrem en dos anys, ni en tres, ni en quatre".

Aquestes declaracions han sigut arran d'una pregunta de la portaveu d'ERC al Senat, la sallentina Mirella Cortès, a qui ha "convidat" a que els partits independentistes facin la seva pròpia taula de diàleg per resoldre els conflictes interns que hi ha. També li ha recordat que el temps "corre", "i si no són valents ara i estan disposats a guanyar a l'independentisme a les urnes la dreta acabarà per imposar el seu projecte liberal, mentre que les esquerres s'hauran de preguntar si van fer tot el possible per plantejar una alternativa o només van seure a esperar".

"Una gran majoria de la població catalana està a favor de votar el seu futur en un referèndum, com han fet a Escòcia, un procés on tothom pugui elegir és la solució del conflicte", ha afirmat Cortès.

Sánchez demana una rebaixa de posicions

El president espanyol ha respost emplaçant l'independentisme a rebaixar les seves posicions. "Ja sabem que el seu programa de màxims és l'autodeterminació i l'amnistia, però si volem avançar a la taula de diàleg hem de parlar de coses que tenim més a prop, perquè si només es pot parlar d'autodeterminació i amnistia és una imposició". "No eren vostès els del 'sit and talk'?", ha preguntat.

Emplaça l'independentisme a fer autocrítica

A més, ha assegurat que malgrat que les formacions independentistes van aconseguir el 52% dels vots a les últimes eleccions, la xifra només suposa el 27% del cens, i ha emplaçat aquestes forces a fer autocrítica. "Crec que seria bo que l'independentisme digués a la societat catalana que el que va passar el 2017 no pot tornar a passar, i que no es pot vulnerar la Constitució i la legalitat democràtica"

En aquest arc també a insistit en la necessitat que el Govern parli amb els partits no independentistes. "M'agradaria que les institucions catalanes reconeguessin la diversitat de la societat catalana i paressin amb la part de la societat catalana que no combrega amb les tesis independentistes", ha sentenciat.