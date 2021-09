El president del Govern, Pedro Sánchez, assistirà a la reunió de la taula de diàleg que se celebrarà previsiblement demà a Barcelona. Va ser el mateix cap de l’Executiu qui, en una entrevista a Televisió Espanyola, va avançar anit que participarà en la trobada, en què encapçalarà una delegació de la qual formaran part sis ministres. En concret, la compondran el ministre de la Presidència, Félix Bolaños; la vicepresidenta segona i titular de Treball, Yolanda Díaz; la ministra de Política Territorial i portaveu, Isabel Rodríguez; la de Transports, Raquel Sánchez (per abordar l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona-el Prat) ; el de Cultura, Miquel Iceta; i el d’Universitats, Manuel Castells.

Per la seva banda, el Govern de Pere Aragonès, unit entorn a les reivindicacions d’amnistia i autodeterminació però amb dues estratègies oposades per aconseguir-les, es prepara per tornar a la taula de diàleg sobre Catalunya. Just quan el líder socialista va fer l’anunci, la Generalitat va informar que Sánchez i Aragonès es reuniran prèviament per «reprendre el procés de negociació».

Aragonès encapçalarà la delegació de la Generalitat, secundat per consellers d’ERC com Laura Vilagrà i Roger Torrent, a l’espera que JxCat concreti els seus assistents -el vicepresident Jordi Puigneró previsiblement en serà un-, abans que el Govern anunciï avui tots els seus noms.

Per a Aragonès, la cita representa una oportunitat històrica per plantejar una negociació -el president insisteix a parlar de «taula de negociació»- amb l’Estat per pactar la sortida que al seu entendre resoldria el conflicte: un referèndum d’autodeterminació, com el que va celebrar Escòcia el 2014. Ahir, el president de la Generalitat va alertar d’unes posicions «allunyades». Va subratllar que es tracta d’una setmana «important» en què tots hauran de dedicar esforços «per avançar». Tot i això, també va recordar que no serà un procés «ràpid» i que cada part haurà de plantejar la seva proposta. «Totes es discutiran», va afirmar. En el cas de la Generalitat, va insistir que aquesta passa per la celebració d’un referèndum d’autodeterminació i l’amnistia. D’altra banda, l’estratègia de JxCat, traçada per l’expresident Carles Puigdemont des de Bèlgica, passa per intensificar la «confrontació» amb l’Estat i, com va destacar aquesta setmana la presidenta del Parlament, Laura Borràs, apostar per la via «unilateral».

Ahir, la portaveu de Junts i vicepresidenta del partit, Elsa Artadi, va demanar a Aragonès que no assisteixi a la taula de diàleg si Pedro Sánchez no hi va. Artadi va denunciar que sembla que el president espanyol «tingui ganes d’humiliar els catalans» fent planar el dubte sobre la seva assistència (anit Sánchez va anunciar la seva assistència) i va remarcar que «per dignitat institucional». Catalunya no hauria d’enviar-hi el seu màxim representant si l’Estat no ho fa.

ERC, que manté en el congelador la via unilateral, demana als seus socis dos anys de marge per explorar aquest diàleg amb l’Estat, però tant JxCat com la CUP i l’ANC pressionen per donar per morta la taula molt abans. El diputat de la CUP Carles Riera va restar importància ahir al fet que Sánchez hi assisteixi o no i va remarcar que allò important és que s’hi parli d’amnistia i autodeterminació. Riera va advertir que estaran atents que la taula de diàleg no abordi temes competencials. El diputat de la CUP creu que les properes setmanes es constatarà «el fracàs» de la taula.

El president Sánchez té l’agenda molt plena, ja que dijous té previst reunir-se a la Moncloa amb el president de Colòmbia, Iván Duque, i divendres viatjarà a Atenes a un cimera euromediterrània, i per tant sembla que l’únic dia possible perquè pugui participar a la reunió és demà.

Ahir, Miquel Iceta va assegurar que el Govern espanyol vol que la taula de diàleg serveixi de base d’acord sobre qüestions concretes que consten als 46 punts que l’expresident Puigdemont va lliurar a Pedro Sánchez a la Moncloa, i va advertir que si la Generalitat pretén centrar la trobada únicament en l’autodeterminació i l’amnistia «la reunió serà breu i no portarà enlloc».