La taula de diàleg sobre Catalunya que s’obre avui a Barcelona amb una entrevista entre el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Pere Aragonès, donarà el seu primer fruit en una declaració institucional conjunta que es donarà a conèixer al final d’aquesta primera trobada.

Les tres de la tarda és l’hora prevista per a la reunió entre Sánchez i Aragonès, al despatx del president català, després de la qual es coneixerà el contingut de la declaració, si bé encara no s’ha decidit de quina manera la faran pública, segons van explicar fonts del Govern.

Tots dos obriran després, cap a les cinc de la tarda, la reunió pròpiament dita de la taula, al Palau de la Generalitat, ja amb els altres integrants dels dos executius designats per representar les dues parts en aquest fòrum de diàleg; es preveu que al començament pronunciïn unes paraules.

Per part del Govern espanyol hi participaran el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, com a coordinador del grup; la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz; la ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez; la ministra de Transports, Raquel Sánchez; el titular de Cultura, Miquel Iceta, i també el d’Universitats, Manuel Castells.

Pere Aragonès va anunciar que, per part de la Generalitat, l’acompanyaran dos consellers d’ERC, Laura Vilagrà i Roger Torrent, a l’espera que JxCat decideixi si finalment envia algun dels seus representants al Govern, un cop rebutjada la seva proposta inicial d’incloure en la delegació a Jordi Sànchez i Jordi Turull.