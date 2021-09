La Secció Cinquena del Contenciós-Administratiu de l'Audiència Nacional ha acceptat els arguments de l'Advocat de l'Estat i ha declarat que el cessament del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos –coordinador de l'1-O- es va fer d'acord a la legalitat. L'Audiència Nacional rectifica d'aquesta manera una primera sentència que va anul·lar aquell cessament i obligava l'Estat a indemnitzar-lo.

Pérez de los Cobos va ser destituït com a màxim responsable de la Guàrdia Civil a la Comunitat de Madrid per "pèrdua de confiança" després que aquest cos enviés als jutjats un informe que assenyalava el cap del Centre d'Alertes Sanitàries, Fernando Simón, i al delegat del govern espanyol a Madrid, José Manuel Franco, com a responsables de delictes de prevaricació per haver autoritzat la manifestació del 8-M del 2020 just abans de decretar mesures per la pandèmia.

En una primera resolució, un jutge del Contenciós-Administratiu de l'Audiència Nacional va donar raó al coronel i va deixar sense efecte la seva destitució. Ho feia argumentant que Pérez de los Cobos havia estat destituït per no informar el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, de les investigacions i actuacions de la Guàrdia Civil.

Ara, però, la Sala del Contenciós-Administratiu corregeix per unanimitat aquella decisió i accepta els arguments del recurs presentat per l'Advocat de l'Estat. Invoca sentències anteriors per concloure que el govern espanyol té dret a cessar els càrrecs de lliure designació per pèrdua de confiança. Conclou que el cessament de Pérez de los Cobos està prou motivat perquè "ha trencat la confiança" i "no té sentit la declaració de reincorporació a la mateixa destinació".