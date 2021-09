La investigadora del BIOCOMSC Clara Prats preveu que a principis d'octubre hi hagi una estabilització dels contagis o una onada "poc important", com la quarta, amb brots més locals. Així ho ha assegurat aquest dimecres en una roda de premsa del Departament de Salut en què ha explicat que són a l'expectativa de passar el "punt clau" de l'inici de curs i el retorn de vacances per veure com evoluciona l'epidèmia. "L'escenari més probable és que a principis d'octubre o bé ens estabilitzem o bé s'iniciïn nous creixements", ha dit. Amb tot, ha subratllat que la situació és molt millor gràcies a la vacunació. "En el pitjor dels casos, amb una onada com la del juliol, la mortalitat seria similar però l'afectació d'UCI seria menor", ha dit.

La cobertura de vacunació és el principal punt per un escenari més favorable, però hi ha alguns factors que poden incidir en l'evolució de l'epidèmia. Prats ha fet referència, per exemple, al fet que a la tardor hi ha més activitats a l'interior que a l'exterior, efectes estacionals i un canvi en la manera de relacionar-se -per la tornada a l'escola i a la feina.

"Setembre és un mes de canvi, ens barregem i ens relacionem amb persones i entorns diferents, i això es nota al cap d'uns quants dies", ha apuntat.

A més, ha dit, també hi juga en contra que la variable Delta és més transmissora que la que hi havia fa un any. Tot i això, ha assenyalat que un 50 o un 60% de la transmissió estaria protegida per l'efecte de la vacuna.

"Alentiment en la vacunació"

La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha observat un "alentiment" en el nombre de vacunes que s'administren i ha remarcat que noten que falten persones que vulguin posar-se ara la vacuna. "La gran majoria de persones motivades per posar-se-la ja ho han fet", ha admès. Precisament per això ha incidit en la importància d'assolir cobertures altes i ha indicat que la prioritat ara és promoure la vacunació de la franja entre 12 i 39 anys, ja que a partir dels 40 anys hi ha més del 80% de la població que ja té la pauta completa.

En aquest sentit, ha apuntat que Salut està fent múltiples campanyes per incentivar els col·lectius més joves a vacunar-se, com ara accions comunitàries de proximitat o punts de vacunació en nou campus universitaris. També s'ha iniciat la vacunació d'una tercera dosi a persones amb immunosupressió. Segons ha dit, s'han administrat 2.829 vacunes addicionals en els darrers dies (9-14 de setembre).

20 ingressats a l'UCI són menors de 40

Cabezas ha recordat que la covid en menors de 40 anys pot ser greu i ha apuntat que 20 de les 248 persones ingressades a l'UCI són menors de 40. D'aquestes 20, 16 no estan vacunades. Dels ingressats en planta per coronavirus n'hi ha 65 que tenen menys de 40 anys, de les quals només 10 tenen la pauta completa.

D'altra banda, ha valorat positivament el decreixement "important" de nous casos positius a la setmana, així com el descens de l'activitat de l'atenció primària, que ha retornat a nivells "similars" a meitats de juny. Pel que fa als ingressos, ha destacat que és el primer dia que es baixa de 700 després de la pujada de l'onada.

Les vacunes haurien evitat prop de 5.000 ingressos a l'UCI

Segons càlculs del BIOCOMSC amb dades reals i xifres provinents d'estudis i centres de salut l'efecte directe de les vacunes a Catalunya hauria evitat entre 100.000 i 150.000 contagis des del gener assumint que el context social i de mesures hagués estat el mateix. A més, es calcula també que l'estalvi hauria estat d'entre 31.000 i 38.000 ingressos a planta.

També s'estima que sense la vacunació i sense restriccions hi hauria hagut entre 4.700 i 5.700 ingressos més a les UCI, amb fins a 2.000 persones ingressades simultàniament. Quant a les morts evitades es calcula que podrien anar de les 6.900 a les 9.500 des del gener.