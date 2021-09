El Govern central vol un diàleg amb Catalunya i sobre Catalunya «sense pausa», però «sense presses i sense terminis». És a dir, sense una cotilla temporal de dos anys com la que ERC va pactar amb la CUP. Pedro Sánchez entén que ara que es reprèn la interlocució amb la Generalitat, tot i que llastada per l’absència de Junts, no s’han de marcar terminis, perquè reconduir la situació portarà anys, ja que es parteix de posicions «molt allunyades»: la defensa del referèndum d’autodeterminació i l’amnistia, que el Govern ni accepta ni acceptarà.

Sánchez ha comparegut en roda de premsa després de la seva reunió bilateral de gairebé dues hores amb Pere Aragonès al Palau de la Generalitat, la segona que ha tingut amb ell després de la trobada del 29 de juny a la Moncloa. Després, els dos presidents s’ha fotografiat amb les respectives delegacions de la taula de diàleg, marcada pel veto del president a la proposta d’alineació que li havia formulat Junts. Fins i tot, finalment, i contra pronòstic, hi ha hagut una foto dels dos presidents amb els respectius equips, cara a cara, però poc més que això, perquè la substància s’ha ventilat al despatx previ entre tots dos.

La delegació catalana ha estat formada per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent. I en representació del govern espanyol: el ministre de la Presidència, Félix Bolaños; el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta; la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz (Unides Podem); i la ministra de Política Territorial i portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez. JxCat ha quedat fora de la delegació després que el president, Pere Aragonès, rebutgés la proposta de noms del partit amb l'argument que només una de les quatre persones formen part de l'executiu català. Davant d'aquesta situació, el partit de Carles Puigdemont i Jordi Sànchez s'ha negat a canviar la seva proposta.

La doble cita d'aquest 15 de setembre -la bilateral de Sánchez i Aragonès i la posterior cita dels dos governs- suposa un pas "important", segons el líder socialista, un "reinici" de les relacions institucionals, en paraules també d'Aragonès. Una aposta pel "diàleg", entès com el "millor camí per avançar i trobar solucions acordades". Les posicions de les que parteixen tots dos governs, ha admès Sánchez, estan "molt llunyanes", per la qual cosa els problemes de Catalunya "no es resoldran demà", ja que el conflicte s'ha estat incubant durant una dècada. Però el clima polític "és molt millor avui que fa un any" i la "ferma voluntat" del Govern central és que en un any sigui millor que el que existeix actualment.

Aragonès ha plantejat a Sánchez les dues peticions clàssiques de l'independentisme, amnistia i referèndum. "He escoltat atentament, faltaria més", ha dit, reiterant el seu rebuig a ambdós plantejaments perquè "no caben a la Constitució". Però precisament perquè les postures estan "molt allunyades", serà necessari que les dues parts s'"escoltin" i parlin "molt", que "tots" facin un "esforç per acostar posicions" en els elements en els quals sigui possible buscar una aproximació , i per tot això la recepta que estén el Govern és "treballar sense pressa", però "sense pausa" i "sense posar-nos terminis".

Aragonès prioritza els "avenços més que els terminis" i espera "construir confiances" amb el govern espanyol

Al seu torn davant la premsa, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha prioritzat els "avenços més que els terminis" de la taula de diàleg. El republicà espera "construir confiances" amb el govern espanyol. Així mateix, també ha explicat que ha exigit al president de la Moncloa, Pedro Sánchez, la fi de la "repressió". Aragonès també ha apuntat que, a l'inici de la reunió entre les delegacions de la Generalitat i el govern espanyol -amb la presència dels dos presidents-, ha reiterat que l'autodeterminació és "la millor proposta".

Aragonès ha subratllat que la negociació amb l'Estat "requerirà temps i perseverança", especialment a la part catalana -tal com ha apuntat. En aquest sentit, ha afegit que "més enllà de terminis concrets", el "més important" de l'espai de diàleg amb el govern espanyol son "les concrecions i els avenços".

Així mateix, el president de la Generalitat ha insistit que és "imprescindible" la "construcció de confiances". Aragonès ha constatat que les dues parts es troben "extremadament allunyades", i que per tant cal "reforçar la confiança" durant el procés de negociació.

Defensa de l'autodeterminació

El cap del Govern català ha anunciat el "reinici" de la negociació amb l'Estat i ha celebrat que la reunió amb Sánchez hagi servit per tornar a reconèixer la naturalesa "política" del conflicte entre Catalunya i Espanya. Es reitera, doncs, el contingut de la declaració de Pedralbes del desembre de 2018.

"El conflicte requereix una solució política i democràtica, basada en el diàleg, i que haurà de ser referendada per la ciutadania", ha asseverat Aragonès, que ha explicat que ha posat l'autodeterminació i l'amnistia damunt la taula, durant la trobada privada amb Sánchez -prèvia a l'inici de la taula de diàleg entre els dos executius.

Aragonès ha exposat al president espanyol que la proposta que genera un "gran consens" entre la ciutadania catalana és l'amnistia, l'autodeterminació en forma de referèndum, i la "fi de la repressió". El cap del Govern ha defensat davant Sánchez que el referèndum és la proposta "més inclusiva".