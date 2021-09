El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat en una conversa amb el diari 'New York Times' que vol explorar la possibilitat de crear una normativa a Espanya que permeti legalitzar la celebració d'un referèndum d'independència. "L'important és que hi ha voluntat política" per assolir un acord, ha dit Aragonès al diari nord-americà després de la celebració de la taula de diàleg. El republicà és descrit pel rotatiu com un "polític independentista moderat que ha assumit el càrrec prometent diàleg, i ha fet front a l'escepticisme dels partits catalans de línia dura". Segons el corresponsal del diari, la taula de diàleg és "l'intent més significatiu" fins ara d'assolir un acord entre Catalunya i Espanya.

El 'New York Times' assegura que Aragonès "encara vol la independència, però va prometre desescalar el conflicte amb Espanya a través de diàleg". Segons explica el diari, el President va explicar que la seva posició es redueix a dos objectius principals: una amnistia general i la celebració d'un nou referèndum que seria negociat amb el govern espanyol. "Aragonès va dir que vol explorar la possibilitat de crear legislació a Espanya que permetria legalitzar la votació", assegura el diari nord-americà, que també recorda que, segons el President, només una amnistia podria ajudar a girar pàgina en el conflicte.

Aragonès cita Puigneró al Palau després del xoc per la taula de diàleg

Aragonès, ha citat el vicepresident, Jordi Puigneró, aquest dijous al matí al Palau de la Generalitat després del xoc per la taula de diàleg. "Parlarem de la reunió d'ahir, dels darrers dies i de com ho enfoquem a partir d'ara. Tindrà tota la informació necessària. Tinc tota la confiança en el vicepresident", ha afegit en una entrevista a 'Rac 1'. Aragonès manté que en les pròximes reunions de la taula de diàleg les delegacions han de continuar sent entre governs però ha afegit que els "represaliats" han de tenir un "paper" en el procés de negociació des de fora de la taula. I ha instat Junts a fugir del "regat curt": "La gent està molt cansada de picabaralles partidistes", ha afirmat.

Aragonès ha defensat que caldrà implicar tothom en el procés de negociació i, per tant, que els dirigents polítics importants hi hauran de participar "d'una manera o altra" però ha volgut ser molt taxatiu en deixar clar que a la taula de diàleg hi han de seure només membres dels governs. És una de les qüestions que el president abordarà aquest dijous en una reunió amb el vicepresident, Jordi Puigneró, absent en la taula d'ahir. I és que, segons Aragonès, els "represaliats han de tenir un paper en el procés de negociació" però s'ha de fer de manera acordada.