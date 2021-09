La Ponència de Vacunes proposa vacunar amb una tercera dosi els residents de centres geriàtrics a partir del 4 d’octubre, segons va anunciar ahir la ministra de Sanitat, Carolina Darias. La proposta serà valorada avui a la Comissió de Salut Pública, i si hi dona el vistiplau, haurà de ser ratificada després pel Consell Interterritorial de Salut, probablement la setmana que ve. D’altra banda, Darias va mostrar «respecte» per la sentència del Tribunal Suprem (TS) que avala que Galícia demani el certificat covid per accedir als locals de restauració, però va subratllar que el text marca un territori i un temps, per la qual cosa no és d’aplicació general. En tot cas va admetre que diverses comunitats s’han interessat per aplicar-ho. Segons Darias el de la lectura de la sentència es dedueix que serà d’aplicació quan així ho proposi l’autoritat sanitària del lloc en els àmbits territorials on hi hagi un nivell alt de transmissió i mentre duri el risc.