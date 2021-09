El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va traslladar ahir al vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, la necessitat que JxCat actuï amb «lleialtat» davant la taula de diàleg, encara que els seus socis al Govern segueixen negant-se a acceptar les seves condicions per participar-hi. Aragonès es va reunir ahir amb Puigneró per intentar reconduir la crisi al Govern arran de la proposta de noms que va plantejar JxCat -entre ells, Jordi Sànchez i Jordi Turull, dos dels presos indultats el juny- per integrar la delegació catalana a la taula de diàleg, una proposta que va rebutjar el president en posar com a condició que tots siguin membres de l’executiu. Fonts de la Generalitat van assenyalar que Aragonès va transmetre a Puigneró que episodis com el de dimarts passat «no es poden repetir».

Dimarts al matí, just abans que el Govern es reunís per aprovar els membres de la seva delegació a la taula de diàleg, el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, li va trucar per anunciar-li la seva proposta, que Aragonès va rebutjar de ple, i minuts després Junts va fer públics els noms sense estar consensuats amb el president. Aragonès, enfurismat, ho va interpretar com un pols «deslleial» i es va negar a incloure a la taula els noms proposats per JxCat amb l’excepció de Puigneró, el vicepresident del Govern.

En la reunió d’ahir al matí, segons fonts de Presidència, Aragonès va recordar a Puigneró que l’acord de legislatura estableix que JxCat, malgrat el seu «escepticisme» amb la taula de diàleg, es compromet a «treballar i participar lleialment en el procés de diàleg i negociació amb el Govern espanyol». I a aquesta «lleialtat» -per no «torpedinar des de dins» la taula- va apel·lar Aragonès en la seva reunió amb Puigneró.

Aragonès -que segons un reportatge publicat a The New York Times vol explorar la possibilitat d’impulsar una llei a Espanya que permeti legalitzar un referèndum a Catalunya- va insistir que si JxCat vol participar a la taula ha de modificar la seva proposta de noms, ja que tots ells han de ser consellers del Govern.

Però JxCat no afluixa la corda i manté la seva proposta de noms, que segons pronostica l’exconseller i vicepresident de Junts, Jordi Turull, acabarà sent acceptada per Aragonès. La portaveu i vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi, va assegurar que la reunió de la taula de diàleg «va ser encara més pobra» que la de fa 19 mesos, el febrer del 2020. En una entrevista a Ràdio 4, Artadi va lamentar els pocs avenços a la trobada i va remarcar que estan «més enrere que fa dos anys». A més, va assegurar que a la negociació «hi va seure la minoria de l’independentisme» i només s’hi va representar ERC, després del «veto» als membres de Junts que no fossin de Govern. En ser preguntada per si el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no hi representava tots els catalans, Artadi va insistir que formava part de la delegació d’ERC i per tant hi era com a representant dels republicans.

La portaveu, que es va mostrar molt crítica amb la primera reunió de la taula, va dir que en aquella ocasió «es va fer una foto, dos monòlegs creuats, un comunicat conjunt i es va pactar una metodologia que es va incomplir l’endemà». En aquesta darrera reunió, va remarcar que no s’hi ha pactat ni un comunicat ni la metodologia, i va apuntar que tampoc hi havia «la representació majoritària» de l’independentisme. «Si allò va ser pobre, el que vam veure ahir encara és més pobre que fa 19 mesos, que ja era difícil», va subratllar.

En relació al suposat veto a Junts, Artadi va mostrar «perplexitat» perquè s’exclogui polítics en la resolució d’un conflicte polític. Va dir que «s’haurà d’aclarir» des d’on s’ha imposat el veto però va puntualitzar que li costa de creure que vingui d’Aragonès perquè es reuneix de manera recurrent amb Jordi Sànchez en la coordinació entre partits i té bona relació amb Jordi Turull. Amb tot, va remarcar que des de Junts no es va fer mai cap pacte per enviar-hi només representants del Govern.