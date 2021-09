El Parlament Europeu va demanar ahir a la Unió Europea que estudiï els suposats llaços de l’independentisme català amb la Intel·ligència russa, que va revelar el diari estatunidenc The New York Times i suposadament relacionats amb l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. La petició forma part d’un informe més ampli en què es demana a la UE que no reconegui la Duma estatal russa i suspengui Rússia d’organismes com el Consell d’Europa si els comicis legislatius que se celebren diumenge són considerats fraudulents.

L’informe va ser aprovat amb 494 vots a favor, 103 en contra i 72 abstencions. En concret, 462 parlamentaris hi van votar a favor, entre ells els representants de PP, PSOE, Ciutadans i Vox, mentre que en contra ho van fer JxCat, ERC, PNB i Unides Podem. Els verds es van abstenir en bloc.

Puigdemont va carregar contra la inclusió d’aquesta esmena, que, segons el seu parer, busca «per la porta de darrere» fomentar una acusació «infundada» contra l’independentisme català. «L’esmena només vol tergiversar un moviment democràtic i presentar-lo com un instrument per desestabilitzar la UE i cobrir la repressió de la qual és objecte i aïllar-lo de possibles aliances», va criticar Junts en un comunicat, en el qual assegura que l’Eurocambra alimenta les notícies falses.

No obstant això, els tres eurodiputats de JxCat (Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí) sí que van votar a favor de la resta de l’informe que contenia l’esmena, en el qual es demana a la UE que la Duma estatal russa no sigui reconeguda i que Rússia sigui suspesa d’organismes internacionals si les eleccions legislatives de diumenge són considerades fraudulentes.