La Fiscalia de Medi Ambient ha reclamat al jutjat que ordeni a Endesa reparar les seves línies elèctriques per evitar el risc d’electrocució d’ocells, després de constatar que en els últims mesos han mort desenes d’ocells més d’espècies protegides.

El fiscal de Medi Ambient, Antoni Pelegrín, ha presentat un escrit davant la jutgessa de Vic que des del mes d’abril passat investiga la querella que va presentar contra Endesa i sis dels seus directius, per incomplir la llei a causa de la «alta perillositat» que les seves línies elèctriques suposen per a l’avifauna de la província de Barcelona.

Mentre s’investiga la querella, que ara està pendent d’un informe pericial de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) sobre el risc de les torres elèctriques, la Fiscalia ha demanat a la jutge que ordeni cautelarment a la companyia adoptar «les mesures adequades per a corregir els defectes observats» a les torres on s’han detectat ocells morts.

D’acord amb els informes d’Agents Rurals recaptats pel fiscal, les torres elèctriques de la província continuen comptant amb suports perillosos i cables sense protecció que suposen un greu risc d’electrocució per als ocells i que en alguns casos infringeixen la normativa vigent. Concretament, els informes que esgrimeix el fiscal davant la jutge esmenten la mort de desenes d’ocells en els últims mesos, pertanyents a espècies protegides, com cigonyes, voltors, astors, àligues, aguilons o xoriguers en localitats anoienques com Hostalets de Pierola, Calaf, Igualada i Òdena, a més de Calonge de Segarra, Santa Eugènia de Berga, Tona, Gelida o Torelló. Els nous casos se sumen a les electrocucions d’ocells que la querella de Fiscalia ja documentava: 255 ocells morts en torres elèctriques d’Osona entre els anys 2018 i 2020 i 72 cigonyes blanques mortes entre el 3 i el 5 d’agost de 2020, quan creuaven la província en la seva migració anual a Àfrica, entre altres.