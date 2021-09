El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha acordat no prohibir l’homenatge de demà al pres d’ETA Henri Parot, responsable de 39 assassinats, en determinar que no existeixen en aquest moment dades i elements necessaris per determinar si els fets denunciats podrien arribar a constituir un delicte d’enaltiment del terrorisme.

En un acte, el titular del Jutjat Central d’Instrucció Número 4 ha demanat a les Forces de Seguretat de l’Estat que procedeixin al seguiment i control de l’acte i adoptin les mesures necessàries per evitar que es realitzin actes d’enaltiment o justificació del delictes terroristes o dels qui hagin participat en la seva execució, així com actes de menyspreu o humiliació de les víctimes del terrorisme o els seus familiars.

Calama considera que a la jurisdicció correspon únicament la persecució de fets il·lícits una vegada que s’hagin produït, perquè està mancat de competències preventives. «És a dir, el dret penal no pot actuar amb caràcter preventiu perquè tal manera de procedir implica associar conseqüències jurídiques limitatives de drets o imposar directament o indirectament sancions sobre la base de meres hipòtesis sobre la futura i incerta comissió de delictes», afegeix.

Parot, de 63 anys, compleix condemna per desenes d’atemptats. Va formar part del comando itinerant Argala i va ser detingut a l’abril de 1990 a Sevilla mentre transportava una furgoneta carregada amb 300 quilos d’explosius.