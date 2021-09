El cap de la Divisió de Recerca Criminal dels Mossos d’Esquadra de Barcelona, l’inspector Josep Naharro, va explicar que l’home que presumptament va matar el seu fill de dos anys a Barcelona va posar fi a la seva vida «hores posteriors a la nit del 24 d’agost», quan es va trobar el cadàver del nen.

En declaracions als periodistes ahir, va informar que agents de la Unitat Aquàtica del cos van trobar cap a les 13.15 hores de dimecres «el cos sense vida de l’home, penjat dins d’un arbre en una zona boscosa a prop de l’aeroport del Prat». «El lloc era de difícil accés, i s’hi va aconseguir entrar per un canal pròxim a l’aeroport», després d’utilitzar diversos drons i agents a peu tractant de localitzar el presumpte autor dels fets per la zona. Un cop van accedir pel canal, van detectar una olor «lleu de putrefacció» i van localitzar el cos, que no es podia reconèixer visualment per les condicions ambientals. Va detallar que dijous la policia científica havia confirmat que el cos trobat era de l’home buscat per les empremtes dactilars, després de comparar-les amb les del seu DNI. Van explicar que el presumpte parricida «segurament va accedir fins al lloc saltant tanques i vegetació» i va posar fi a la seva vida utilitzant un cinturó.