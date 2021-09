La nau xinesa Shenzhou-12 ha arribat aquest divendres a la Terra amb tres astronautes a bord, procedent de l’estació espacial que el país asiàtic està preparant per tenir operativa l’any vinent.

Les imatges retransmeses en directe per la televisió estatal CGTN han mostrat com avui la càpsula va tocar terra «de manera vertical» al voltant de dos quarts de cinc de la matinada, hora espanyola, a la zona d’aterratge de Dongfeng, al desert de Gobi, a la província xinesa de Mongòlia Interior.

Els astronautes Nie Haisheng, Liu Boming i Tang Hongbo tornen així a la Terra quan es compleixen tres mesos exactes des de la seva posada en òrbita. Els equips de recepció a Terra han operat la càpsula des de l’exterior durant el seu aterratge i han realitzat els preparatius necessaris previs al desembarcament dels ‘taikonautes’, com anomenen a la Xina els cosmonautes.

A la seva sortida, seran evacuats de la zona d’aterratge amb destinació a Pequín, on se sotmetran a diverses anàlisis mèdiques, segons CGTN. Des de la base de control, van apuntar que la tornada s’havia produït de manera exitosa.

90 dies

Segons l’Agència Espacial de Missions Tripulades de la Xina, «el personal de la Shenzhou-12 ha treballat i viscut a l’estació espacial durant 90 dies, un rècord de vida en l’espai en una sola missió per als astronautes xinesos». El juny passat, els astronautes retornats avui van posar rumb al mòdul central Tianhe (Harmonia celestial en mandarí) per fer treballs per posar a punt l’estació espacial Tiangong (Palau Celestial), les operacions de la qual estan previstes que comencin el 2022.

Segons l’agència estatal de notícies Xinhua, l’estació espacial orbitarà la Terra a una altitud d’entre 340 i 450 quilòmetres, i està dissenyada per durar uns 10 anys, tot i que experts citats per la font confien que amb el manteniment adequat pugui aguantar més de 15 anys.