L’excomissari José Manuel Villarejo va aprofitar la seva presència a l’Audiència Nacional per dirigir-se a través dels mitjans al jutge Manuel García-Castelló, que l’investiga en una trentena de causes, entre aquestes l’operació Kitchen, per reclamar-li que doni una importància similar «als 100 enregistraments» que diu que té sobre l’exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal a la d’altres enregistraments, amb els quals es van obrir diferents peces en contra seva.