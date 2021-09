La xarxa ciutadana Sare va desconvocar ahir els actes previstos per a avui a Mondragón (Guipúscoa) per exigir l’excarceració del membre d’ETA Henri Parot, amb la finalitat de «no possibilitar la confrontació». Els actes seran substituïts per concentracions a les places d’Euskadi contra la cadena perpètua.