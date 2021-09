La Xarxa Sísmica Canària que gestiona l’Institut volcanològic de Canàries (Involcan), gràcies a l’ús de sistemes d’anàlisi automàtic, ha pogut detectar des de l’una de la matinada de divendres 10 de setembre fins a les set de la tarda de dijous més de 20.650 terratrèmols al volcà Cumbre Vieja, a l’illa de La Palma. La majoria d’ells són tan petits que ni tan sols ha estat possible localitzar-los i en alguns moments hi ha hagut més de 400 sismes per hora.