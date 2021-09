Els menors migrants no acompanyats que romanen a Ceuta després de l’onada del mes de maig no seran retornats al Marroc abans que finalitzi el proper hivern, estimen fonts del govern local. El procés de filiació emprès per l’executiu autonòmic, que té la tutela dels nens marroquins, i el contrast minuciós amb la Delegació de Govern i la fiscalia «durarà almenys sis mesos», auguren a l’administració autonòmica.