Una furgoneta va quedar a un pas de caure des de dos pisos d’altura divendres a la tarda, segons ha explicat amb dues fotografies d’acompanyament la Guàrdia Urbana de Barcelona a través del seu compte de Twitter. L’accident, que no ha causat ferits, va tenir lloc a la clínica Creu Blanca, situada en el número 71 de l’avinguda Josep Vincenç Foix, a Sarrià.

El conductor del vehicle va xocar contra el mur de pedra de l’aparcament del centre sanitari, situat dos pisos per sobre del nivell del carrer, i va estar a punt de precipitar-se al buit. Mitja furgoneta va quedar penjada a l’aire.

🚒➕🚓 Ahir a la tarda, juntament amb @BCN_Bombers, vam treballar en el rescat d'un vehicle que va impactar accidentalment contra un mur del pàrquing de @creublanca.

El vehicle va quedar suspès i part de la balustrada va caure a l'Av. J.V. Foix, sense conseqüències greus.#gubSSG pic.twitter.com/8k1BKwtr9m — Guàrdia Urbana Barcelona (@GUBBarcelona) 18 de septiembre de 2021

La col·lisió va desprendre un gran volum de pedres sobre la vorera, però en aquell moment no passava ningú per sota. El conductor, per la seva banda, va poder sortir pel seu propi peu del vehicle.