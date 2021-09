El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, va assegurar ahir que ERC no ha estat «deslleial» amb el seu partit. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Sànchez va afegir que, si ell digués que els republicans sí que han estat deslleials, Junts «hauria de marxar del Govern». «I seria absurd. I no han estat deslleials. Han tingut pressions i han prioritzat altres opcions», va afegir. A més, va argumentar que el seu partit tampoc no ha estat «deslleial» amb el president, Pere Aragonès, per la polèmica de la proposta de noms de Junts a la delegació catalana de la taula de diàleg. Així, Sànchez va voler tancar la crisi interna a l’executiu i va dir que les discrepàncies dels últims dies «no tindran recorregut» a dins del Govern.

Sànchez va asseverar que la «discrepància» entre ERC i Junts «no ha estat menor». Tot i això, el secretari general de JxCat considera que la crisi no hauria d’afectar a «altres esferes o àmbits» de la coalició. En aquesta línia, l’expresident de l’ANC va subratllar que la reunió de dijous entre el president Aragonès i el vicepresident, Jordi Puigneró, s’ha d’emmarcar dins la «lògica». «És normal que abordin la situació de dimarts», va justificar.

Encara sobre la polèmica per la proposta de noms del seu partit a la taula de diàleg -l’únic membre del Govern era el propi Puigneró-, Sànchez va constatar que, si Junts hagués volgut «obstaculitzar» la reunió, hauria votat en contra de la delegació d’ERC que va exposar Aragonès al Consell Executiu de dimarts: «I no ho vam fer. Això sí que hauria estat deslleial». Sigui com sigui, Sànchez va insistir que el seu partit no modificarà els noms de la proposta, tampoc de cara al futur.

El cafè dels socialistes

El secretari general de Junts també va criticar la «imatge colpidora» del president espanyol, Pedro Sánchez, prenent un cafè amb el cap de l’oposició i líder parlamentari del PSC, Salvador Illa, mentre la taula de diàleg continuava reunida a Palau: «No és gratuït, va ser un missatge inequívoc que ell no estava implicat en la mesa pel diàleg. No ens ho podem permetre des d’una perspectiva de dignitat institucional», va alertar.

És per això que Sànchez considera que el cap de l’executiu espanyol «ha tancat la carpeta catalana». Com a conseqüència, el dirigent de JxCat aposta per «tenir la capacitat per veure com, amb força, es pot tornar a fer que hi hagi una carpeta catalana oberta sobre la taula del president espanyol per resoldre el conflicte».

Repreguntat per aquest tema, Sànchez va afegir: «El més important és avançar en un acord estratègic i que tots els independentistes anem a l’una, amb capacitat de tancar un mínim comú denominador per apretar l’Estat». Sànchez va assegurar que «hi ha camins que s’estan fent», i que aquest és un dels acords de legislatura que s’estan complint.

La CUP manté el marge de dos anys per a la taula La CUP manté el marge de dos anys a la taula de diàleg, tal com consta a l’acord d’investidura de Pere Aragonès. Ara bé, els anticapitalistes creuen que no caldrà esgotar el termini: «Els fets faran que sigui caixa o faixa molt abans». Així es va expressar el diputat de la CUP-NCG Carles Riera, en una entrevista ahir a TV3, on va qualificar la reunió de dimecres de «fracàs i despropòsit absolut». Segons va argumentar, la trobada entre el Govern i la Moncloa va «reforçar» la representació de l’Estat i va «afeblir» la posició de l’independentisme i de l’executiu d’Aragonès. En aquest sentit, Riera defensa que cal crear les condicions per forçar l’Estat a una negociació «efectiva i útil». Riera considera que la taula de diàleg tal com està plantejada «no funciona» i que, per tant, «cal tirar per una altra banda». El diputat cupaire també va subratllar que espera que el Govern concreti la seva proposta sobre els pressupostos de la Generalitat pel 2022 i poder-los negociar. Riera va criticar que el conseller d’Economia, Jaume Giró, encara no els hagi presentat cap document.